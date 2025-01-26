Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Открытка с ангелом Спасибо Господи, за каждый новый вдох

Postcard открытка с ангелом спасибо господи, за каждый новый вдох
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Только пусть живут те, кого люблю

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Храни нас всевышний

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Желаю в жизни больше терпения, любви, добра и искренности

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Господи, храни наших детей

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Теплая и уютная гиф-открытка Спасибо, Господи

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Уникальная открытка Да хранит Вас Господь!

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Ангелочка посылаю, пусть всегда вас охраняет

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Когда заканчиваются силы, проси их у Создателя

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Великолепная открытка Да наполнит Господь ваши сердца миром

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Желаю лучшего миропонимания

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Храни, Господь, всех тех, кого люблю, всех тех, кто дорог в этой жизни очень

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Пусть сегодня в дверь Ангел войдёт

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Я желаю вам в сердце любви. Счастья, радости. Бог вас храни

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Открытка храни Господь близких

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За здравие твоей чистой души

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Храни тебя господь - моя хорошая

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Открытка Носи Бога всегда в своем сердце

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Только в Боге успокаивается душа моя, от него спасение мое

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Пусть тебя окружают люди, в сердцах которых есть искорка Божья!

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Открытка Храни нас, Господи, пожалуйста, храни