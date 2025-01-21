Проповедь Иисуса Христа - это священные слова
Если упал - я тебя подниму. Если устал - я тебя обниму
Храни Господь Ваших Детей
Спаси и сохрани тебя Бог
Господь, благодарю за все
Не бойся, ты просто доверься! Отдай все Тому, кто сильней
Божиих благословений! Господь Бог твой, да будет с тобою
Милая открытка с ангелами Благословенного дня
Пусть ангел-хранитель будет всегда рядом
Открытка Пусть Господь дает тебе силы каждый день
Открытка Отче инаш, иже еси на небесах
Спаси и Сохрани
Живая открытка Пусть Ангел тебя хранит
Сверкающая открытка Пусть ангел-хранитель Вас бережет
Открытка желаю вам мира и любви
Милая открытка Господи, помилуй моего ребенка
Открытка Пусть крепкая Господня рука охраняет вас
Прекрасная открытка Богородица, спаси
Замечательная зимняя открытка Спаси и Сохрани
Ангелочек на удачу