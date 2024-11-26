Желаю в каждом доме такого гостя
Ангелочек для тебя, пусть хранит тебя всегда
Очаровательная открытка Храни Господь всех детей
Утром встал и помолился - на весь день благословился
Гиф-открытка Христос держит вас в своих объятиях
Желаю мира вашей семье
Пусть добрый ангел тебя бережёт
Если упал - я тебя подниму. Если устал - я тебя обниму
Господи, храни моих друзей
Чтоб с Господом в душе жилось и с верой все вам удалось
Хорошая открытка Божьей милости вам
Пусть Господь хранит тебя и твоих близких
Потрясающая картинка Храни вас Бог
Господь, вложи любовь в сердца людей
Особенная живая открытка Храни Вас Бог
Ангелочка посылаю, пусть всегда вас охраняет
Храни, Господь, любимых мной людей. Оберегай их от беды
Храни вас всевышний
Пусть никакие греховные помыслы не настигнут вас!
Хорошая картинка Да сохранит всех нас любовь Матери Божьей!