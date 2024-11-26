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Благодарю от души! Благодарю от души!

Милая открытка Пусть этот ангел тебя оберегает

Picture милая открытка пусть этот ангел тебя оберегает
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Гиф-открытка Христос держит вас в своих объятиях

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Желаю мира вашей семье

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Пусть добрый ангел тебя бережёт

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Если упал - я тебя подниму. Если устал - я тебя обниму

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Господи, храни моих друзей

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Чтоб с Господом в душе жилось и с верой все вам удалось

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Хорошая открытка Божьей милости вам

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Пусть Господь хранит тебя и твоих близких

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Потрясающая картинка Храни вас Бог

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Господь, вложи любовь в сердца людей

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Особенная живая открытка Храни Вас Бог

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Ангелочка посылаю, пусть всегда вас охраняет

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Храни, Господь, любимых мной людей. Оберегай их от беды

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Храни вас всевышний

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Пусть никакие греховные помыслы не настигнут вас!

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Хорошая картинка Да сохранит всех нас любовь Матери Божьей!