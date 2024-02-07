Открытка храни Господь тебя и твоих близких
Проповедь Иисуса Христа - это священные слова
Дай Бог вам тепла
Храни господь тебя дорогая
Чтоб мир вам стал кусочком рая
Пусть Пресвятая Богородица охраняет Вас!
Нежная открытка Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом
Живи и радуйся и радуясь, живи! Бог поможет
Помолюсь за тебя небесам
Пусть ангел хранит тебя всегда
Пусть Господь всегда живет в Вашем сердце, в Вашем доме, в Ваших мыслях
Господь, вложи любовь в сердца людей
Великолепная открытка любви и веры
В избытке Бог пусть даст тепла, здоровья и счастья
Радуйся благодатная
Впечатляющая гиф-открытка Пусть Ангел-хранитель оберегает вас
Пусть этот милый ангелочек хранит тебя
Замечательная открытка Храни вас Бог от бед и невзгод!
Чарующая открытка Мира и добра! Храни вас Боже!
Дай Господи моим друзьям любви и счастья