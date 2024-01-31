Господи немного я прошу
Прекрасная открытка Храни вас Господь и Матерь Божия
Церковь - это места встречи с Богом
Христианская картинка со смыслом
Открытка храни Господь тебя и твоих близких
Бог, лишь храни родных от напастей
Пусть Господь всегда живет в Вашем сердце, в Вашем доме, в Ваших мыслях
Пусть ангелочек хранит тебя всегда
Пускай ангел всю жизнь хранит тебя
Открытка пусть Богородица хранит вас и вашу семью
Открытка пусть Господь дает силы
Храни тебя Бог, мама
Сегодня всех врагов прости
Пусть ваши добрые дела, творимые во имя Господа, вдохновляют окружающих
Если упал - я тебя подниму. Если устал - я тебя обниму
Пусть правит доброта
Православная открытка со стихами
Хорошая открытка Божьей милости вам
Не надо сказочного счастья... Пошли, Господь, здоровья всем
Дай вам Бог