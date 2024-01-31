Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Гиф-открытка с ангелочками Спаси и сохрани

Picture гиф-открытка с ангелочками спаси и сохрани
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Бог, лишь храни родных от напастей

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Пусть Господь всегда живет в Вашем сердце, в Вашем доме, в Ваших мыслях

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Пусть ангелочек хранит тебя всегда

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Пускай ангел всю жизнь хранит тебя

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Открытка пусть Богородица хранит вас и вашу семью

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Открытка пусть Господь дает силы

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Храни тебя Бог, мама

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Пусть ваши добрые дела, творимые во имя Господа, вдохновляют окружающих

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Если упал - я тебя подниму. Если устал - я тебя обниму

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