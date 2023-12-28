Божьей помощи вам сегодня. Добрых дел и чистых помыслов

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Христианская картинка со стихами
Молимся за всех, кто управляет транспортом
Неси свой крест
Ангел Хранитель
Господи, храни наших детей
Легкая открытка Постучитесь в свое сердце молитвой
Открытка Пусть у наших ангелов не кончается терпение
Пускай ангел всю жизнь хранит тебя
Не надо сказочного счастья... Пошли, Господь, здоровья всем
Открытка желаю вам мира и любви
Картинка Храни тебя Бог! Во все дни твоей жизни!
Желаю в каждом доме такого гостя
Храни вас Ангел от всяких бед на много светлых, счастливых лет
Храни Господь матерей
Христианская картинка с надписями
Новая картинка с ангелочком
Картинка Упавай на Господа и делай добро
Пусть в вашем доме царит мир, покой и гармония!
Пусть ангелочек хранит тебя всегда
Здравствуйте!
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