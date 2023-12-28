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Прекрасная открытка Будьте благословенны и хранимы Богом

Postcard прекрасная открытка будьте благословенны и хранимы богом
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Postcard пусть пресвятая богородица охраняет вас!

Пусть Пресвятая Богородица охраняет Вас!

Picture добрая открытка мира на нашей планете!

Добрая открытка Мира на нашей планете!

Postcard не надо сказочного счастья... пошли, господь, здоровья всем

Не надо сказочного счастья... Пошли, Господь, здоровья всем

Картинка пусть правит доброта

Пусть правит доброта

Postcard я желаю вам в сердце любви. счастья, радости. бог вас храни

Я желаю вам в сердце любви. Счастья, радости. Бог вас храни

Picture утром встал и помолился - на весь день благословился

Утром встал и помолился - на весь день благословился

Открытка ангелочка посылаю, пусть всегда вас охраняет

Ангелочка посылаю, пусть всегда вас охраняет

Картинка господь, храни всех матерей

Господь, храни всех матерей

Postcard мира, добра, любви и счастья вам и вашим близким

Мира, добра, любви и счастья вам и вашим близким

Picture хорошая открытка пусть ангел - хранитель тебя бережет

Хорошая открытка Пусть Ангел - Хранитель тебя бережет

Picture замечательная открытка храни вас бог от бед и невзгод!

Замечательная открытка Храни вас Бог от бед и невзгод!

Картинка радуйся благодатная

Радуйся благодатная

Postcard пусть крепкая господня рука охраняет вас от бед

Пусть крепкая Господня рука охраняет Вас от бед

Картинка друзья мои храни вас бог

Друзья мои храни вас Бог

Открытка господь, благодарю за все

Господь, благодарю за все

Открытка пусть богородица хранит тебя

Пусть Богородица хранит тебя

Postcard чудесная снежная открытка о мире люди молят бога. без злых дияний и идей

Чудесная снежная открытка О мире люди молят Бога. Без злых дияний и идей

Postcard приятная гиф-открытка храни господь всех детей

Приятная гиф-открытка Храни Господь всех детей

Картинка открытка ангел хранитель

Ангел Хранитель

Картинка открытка с ангелочком

Открытка с ангелочком

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