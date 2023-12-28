Прекрасная открытка Будьте благословенны и хранимы Богом

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Пусть Пресвятая Богородица охраняет Вас!
Добрая открытка Мира на нашей планете!
Не надо сказочного счастья... Пошли, Господь, здоровья всем
Пусть правит доброта
Я желаю вам в сердце любви. Счастья, радости. Бог вас храни
Утром встал и помолился - на весь день благословился
Ангелочка посылаю, пусть всегда вас охраняет
Господь, храни всех матерей
Мира, добра, любви и счастья вам и вашим близким
Хорошая открытка Пусть Ангел - Хранитель тебя бережет
Замечательная открытка Храни вас Бог от бед и невзгод!
Радуйся благодатная
Пусть крепкая Господня рука охраняет Вас от бед
Друзья мои храни вас Бог
Господь, благодарю за все
Пусть Богородица хранит тебя
Чудесная снежная открытка О мире люди молят Бога. Без злых дияний и идей
Приятная гиф-открытка Храни Господь всех детей
Ангел Хранитель
Открытка с ангелочком
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