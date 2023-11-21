Пусть тебя окружают люди, в сердцах которых есть искорка Божья!

Код открытки для вставки на Форумы | Блоги
Господи немного я прошу
Сердцем молит созидателя
Пусть Господь хранит тебя и твоих близких
Господи, пошли моим друзьям счастья и здоровья
Здоровья всем вашим близким
Желаю лучшего миропонимания
Открытка У каждого есть свой Ангел - Хранитель
Милая открытка Пусть бережет тебя Господь
Очень сильная молитва
Гиф-открытка Пусть этот ангел тебя оберегает!
Храни вас всевышний
Чарующая открытка Мира и добра! Храни вас Боже!
Моим родным и друзьям
Мира и любви желаю
Пусть будет милость Божья над твоим домом
Впечатляющая гиф-открытка Пусть Ангел-хранитель оберегает вас
Спасибо, Боже, за моих детей, за теплый дом, семью и друга
Открытка Пусть Господь дает тебе силы каждый день
Чувственная открытка Мира вам и добра!
Есть пламя молитвы
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