Иисус Христос, храни моих детей и близких
Божья милость пусть будет с тобой!
Не надо сказочного счастья... Пошли, Господь, здоровья всем
Икона всех скорбящих
Да благословит нас Бог! Да прославят его все народы земли!
Молимся за всех, кто управляет транспортом
Храни тебя Господь
Моим родным и друзьям
Открытка Господь дает победу тем, кто не теряет веру
Спаси и сохрани тебя Бог
Пусть каждый новый Божий день тебе приносит только радость
Пусть ангелочек молится за вас
Желаю чтобы молитва душу грела
Чтоб с Господом в душе жилось и с верой все вам удалось
Пускай Господь и Ангелы оберегают всех детей
Открытка с ангелочком
Мой добрый ангел, я хочу сказать тебе спасибо
Проповедь Иисуса Христа - это священные слова
Ангелочек на удачу
Нежная открытка Радости и помощи Божьей!