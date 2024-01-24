Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Умиротворяющая гиф-открытка Мира и добра Вашему дому

Picture умиротворяющая гиф-открытка мира и добра вашему дому
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Иисус Христос, храни моих детей и близких

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Божья милость пусть будет с тобой!

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Не надо сказочного счастья... Пошли, Господь, здоровья всем

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Икона всех скорбящих

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Да благословит нас Бог! Да прославят его все народы земли!

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Молимся за всех, кто управляет транспортом

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Храни тебя Господь

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Моим родным и друзьям

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Открытка Господь дает победу тем, кто не теряет веру

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Спаси и сохрани тебя Бог

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Пусть каждый новый Божий день тебе приносит только радость

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Пусть ангелочек молится за вас

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Желаю чтобы молитва душу грела

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Чтоб с Господом в душе жилось и с верой все вам удалось

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Пускай Господь и Ангелы оберегают всех детей

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Открытка с ангелочком

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Мой добрый ангел, я хочу сказать тебе спасибо

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Проповедь Иисуса Христа - это священные слова

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Ангелочек на удачу

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Нежная открытка Радости и помощи Божьей!