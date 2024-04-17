Передаю по цепочке молитву
Особенная открытка Да благословит нас Бог
Спаси и сохрани тебя Бог
Добра и Мира! Светлых мыслей, радостной жизни!
Желаю чтобы молитва душу грела
В избытке Бог пусть даст тепла, здоровья и счастья
Пусть Бог счастья подарит
Жить без веры, я скажу не просто, и в свой час приходит каждый в храм
Господь, храни от всех напастей
Храни тебя Господь
Теплая открытка Да хранит Вас Господь!
Пусть будет в каждом доме мир и хлеб, а в каждом сердце тихая молитва
Открытка пусть Господь хранит вас и оберегает
Храни Тебя Господь
Картинка мир вашему дому
Дай надежду верующим в тебя
Прекрасная открытка Храни тебя Господь
Открытка Здоровья Вашим близким и родным
Прекрасная картинка Благодать и мир вам
Желаю вам всех благ