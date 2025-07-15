Дай Бог вам тепла
Храни вас Ангел от всяких бед на много светлых, счастливых лет
Храни тебя Господь
Пусть сердце будет мягче пуха, к чужой беде не будет глухо
Хорошая открытка Пусть ангел вас хранит
Красивая гиф-открытка Храни Вас Господь
Пусть этот милый ангелочек хранит тебя
Спасательный круг надежды находится в душе
Теплая открытка Да хранит Вас Господь!
Найти бы родственную душу
Открытка храни господь мою семью
Милая картинка Ангелочек на счастье и удачу
Желаю вам всех благ
Дай всем Боже, только мира и удачных дней
Красивая открытка Господи, помилуй моего ребенка
Открытка Пусть Господь хранит Вашу семью
Милая летняя гиф-открытка Храни Господь всех детей
Благодати тебе и божьей милости в этот прекрасный день
Живая открытка Пусть Ангел тебя хранит
Умиротворяющая гиф-открытка Мира и добра Вашему дому