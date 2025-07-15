Открытки по темам

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Музыкальная открытка С Днем Рождения сестре! Музыкальная открытка С Днем Рождения сестре!

Господи, дай сил тому, у кого трудности

Postcard господи, дай сил тому, у кого трудности
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Не надо сказочного счастья... Пошли, Господь, здоровья всем

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Пусть жизнь будет полна света, а душа - покоя и Божьей благодати

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Бог не выбирает сильных, а дает силу тем, кого выбирает

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Открытка храни вас Бог

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Открытка Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй мя, грешного

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Благодарю тебя, Господь, за то, что нас хранишь и любишь

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Утром встал и помолился - на весь день благословился

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Пусть крепкая Господня рука охраняет Вас

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Здоровья всем вашим близким

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Милая гиф-открытка За каждый день спасибо Богу

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Открытка Храни вас Бог от боли и печали

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Бог разрушает наши планы, когда видит, что эти планы могут разрушить нас

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Великолепная открытка любви и веры

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Ангел Хранитель

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Открытка мир твоему дому

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Храни Господь матерей

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Храни, Господь, любимых мной людей. Оберегай их от беды

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Боже, дай нам только мира и удачных дней

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Как много просим мы у Бога, как много есть претензий к жизни

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Любви, добра, счастья и Божьих благословений вам во все дни