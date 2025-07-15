Не надо сказочного счастья... Пошли, Господь, здоровья всем
Пусть жизнь будет полна света, а душа - покоя и Божьей благодати
Бог не выбирает сильных, а дает силу тем, кого выбирает
Открытка храни вас Бог
Открытка Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй мя, грешного
Благодарю тебя, Господь, за то, что нас хранишь и любишь
Утром встал и помолился - на весь день благословился
Пусть крепкая Господня рука охраняет Вас
Здоровья всем вашим близким
Милая гиф-открытка За каждый день спасибо Богу
Открытка Храни вас Бог от боли и печали
Бог разрушает наши планы, когда видит, что эти планы могут разрушить нас
Великолепная открытка любви и веры
Ангел Хранитель
Открытка мир твоему дому
Храни Господь матерей
Храни, Господь, любимых мной людей. Оберегай их от беды
Боже, дай нам только мира и удачных дней
Как много просим мы у Бога, как много есть претензий к жизни
Любви, добра, счастья и Божьих благословений вам во все дни