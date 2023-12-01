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Казанская икона на века. Лик Божией Матери

Picture казанская икона на века. лик божией матери
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Добрая открытка Мира на нашей планете!

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Да благословит нас Бог! Да прославят его все народы земли!

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