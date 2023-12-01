Казанская икона на века. Лик Божией Матери

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Храни нас всевышний
Здоровья всем вашим близким
Дай Боже крепости и веры
Церковь - это места встречи с Богом
Самое сильное лекарство в мире - вера
Боже дай мне силы выдержать
Добрая открытка Мира на нашей планете!
Прекрасная какртинка Слава Богу за все
Прекрасная открытка Храни вас Господь и Матерь Божия
Уникальная открытка Да хранит Вас Господь!
Открытка Мир вашему дому! Счастья, добра и радости вам!
Есть пламя молитвы
Храни Господь матерей
Мира и добра вашему дому
Пускай Господь и Ангелы оберегают всех детей
Храни Бог вас и близких
Спаси и Сохрани
Прошу Господь, благослови ту женщину что мамою зовется
Открытка Да обратит Господь лицо Свое на тебя
Да благословит нас Бог! Да прославят его все народы земли!
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