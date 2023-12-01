Молимся за всех, кто управляет транспортом

Код открытки для вставки на Форумы | Блоги
Храни тебя Христос от всякого ненастья
Открытка храни Господь тебя и твоих близких
Помолюсь за тебя небесам
Картинка Упавай на Господа и делай добро
Прекрасная какртинка Слава Богу за все
Пусть правит доброта
Светлый ангел ты мой друг
Желаю лучшего миропонимания
Красивая открытка Благослави вас Бог
У Бога каждому даны - свой путь, свой час и своя вера
Церковь христа пусть хранит ваши души
Очень сильная молитва
Господь, храни всех матерей
Открытка Пусть Господь дает тебе силы каждый день!
Дай Бог здоровья родителям родным
Ангел Хранитель
Господи спаси и сохрани
Живая открытка Пусть Божья Матерь Вас оберегает!
Пусть господь тебя хранит от всех бед
Милая картинка Ангелочек на счастье и удачу
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