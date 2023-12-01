Живая открытка Да благословит нас Бог!

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Ангел Хранитель
Пусть ангел твой будет вечно рядом
Бог разрушает наши планы, когда видит, что эти планы могут разрушить нас
Пусть в ваши двери постучится Ангел
Радуйся благодатная
Прекрасная открытка Будьте хранимы Богом
Открытка пусть Бог тебя благословляет
Мы не одни в пути, мы с Богом
Утром встал и помолился - на весь день благословился
Пусть добрый ангел тебя бережёт
Молимся за всех, кто управляет транспортом
Спасибо Богу за то что есть такие люди как ты
Пусть Богородица хранит тебя
Красивая картинка Мир вам!
Иисус Христос, храни моих детей и близких
Открытка Храни нас, Господи, пожалуйста, храни
Желаю мира вашей семье
Сегодня всех врагов прости
Пусть Господь всегда живет в Вашем сердце, в Вашем доме, в Ваших мыслях
Православная открытка со стихами
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