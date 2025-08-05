Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Будьте здоровы и Богом хранимы

Picture будьте здоровы и богом хранимы
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Желаю вам всех благ

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Каждый из нас пьет свою чашу и никто не может знать, что в нее налил Бог

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Дай Бог здоровья родителям родным

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Будьте счастливы и дай Вам Бог всего самого лучшего!

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А для Вас взойдет Солнце правды и исцеление в лучах его

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Пусть никакие греховные помыслы не настигнут вас!

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Господи Спаси и Сохрани

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Сегодня всех врагов прости

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Как много просим мы у Бога, как много есть претензий к жизни

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Молимся за всех, кто управляет транспортом

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Картинка Люби ближнего твоего как самого себя

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Мой добрый ангел, я хочу сказать тебе спасибо

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Прекрасная открытка Храни вас Господь и Матерь Божия

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Пока горит свеча и теплится лампада

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Пусть хранит Бог детей

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Красивая открытка Храни вас Бог от лжи и сожалений

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Дай вам Бог

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Красивая гиф-открытка Храни Вас Господь

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Господи, дай сил тому, у кого трудности

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Открытка Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй мя, грешного