Желаю вам всех благ
Каждый из нас пьет свою чашу и никто не может знать, что в нее налил Бог
Дай Бог здоровья родителям родным
Будьте счастливы и дай Вам Бог всего самого лучшего!
А для Вас взойдет Солнце правды и исцеление в лучах его
Пусть никакие греховные помыслы не настигнут вас!
Господи Спаси и Сохрани
Сегодня всех врагов прости
Как много просим мы у Бога, как много есть претензий к жизни
Молимся за всех, кто управляет транспортом
Картинка Люби ближнего твоего как самого себя
Мой добрый ангел, я хочу сказать тебе спасибо
Прекрасная открытка Храни вас Господь и Матерь Божия
Пока горит свеча и теплится лампада
Пусть хранит Бог детей
Красивая открытка Храни вас Бог от лжи и сожалений
Дай вам Бог
Красивая гиф-открытка Храни Вас Господь
Господи, дай сил тому, у кого трудности
Открытка Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй мя, грешного