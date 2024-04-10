Милая открытка Пусть бережет тебя Господь
Красивая открытка Мира и здравия!
Душа живет, пока Бог пребывает в ней своею благодатью
Храни вас Ангел от всяких бед на много светлых, счастливых лет
Мира Божьего и особенной благодати свыше!
Прекрасная открытка Как много просим мы у Бога
Радуйся благодатная
Красивая гиф-открытка Храни Вас Господь
Пусть матерь божья вас хранит
Я желаю вам в сердце любви. Счастья, радости. Бог вас храни
Сверкающая открытка Пусть ангел-хранитель Вас бережет
Заботливая открытка Носи Бога всегда в своем сердце
Пусть крепкая Господня рука охраняет Вас от бед
Храни людей которых я люблю
Красивая открытка Храни, Всевышний, всех детей
Мой ангел хранитель
Я мира вам желаю и любви
Спаси и сохрани Боже
Пусть ангелочек хранит тебя всегда
Молимся за всех, кто управляет транспортом