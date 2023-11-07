Анимационная открытка Храни Вас Господь

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Милая открытка Пусть вас хранит ангел
Храни Господь родных мне людей
Чувственная открытка Мира вам и добра!
Открытка, храни вас небеса везде и всюду
Желаю чтобы молитва душу грела
Шикарная открытка Мира Вам и добра!
Мира и добра вам! Пусть Пресвятая Богородица хранит Ваш дом от бед!
Желаю мира вашей семье
Дай всем Боже, только мира и удачных дней
Милая открытка Пусть бережет тебя Господь
Великолепная открытка любви и веры
Легкая открытка Постучитесь в свое сердце молитвой
Завораживающая открытка Божья милость пусть будет с вами
Не ищите Господа взглядом
Друзья мои храни вас Бог
Бог дает надежду тем, кто мечтает
Открытка пусть Бог тебя благословляет
Здоровья всем вашим близким
Ангелочек осторожно посыплет счастье на твою судьбу
Блестящая открытка Счастья Вам с церквью
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