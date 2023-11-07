Прекрасная анимационная открытка Ангел - Хранитель

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Пусть ангел тебя хранит
Пусть правит доброта
Пусть каждый новый Божий день тебе приносит только радость
Красивая открытка Храни Господь наших детей
Христианская картинка со смыслом
Чудесная открытка Те кто ходят с Богом, достигают цели
Спасательный круг надежды находится в душе
Иисус Христос, храни моих детей и близких
Неси свой крест
Храни вас Бог и мир вашему дому
Открытка пусть Ангел твой тебя хранит
Благодари Бога за то, что он тебе дал и он даст больше
Желаю чтобы молитва душу грела
Прекрасная какртинка Слава Богу за все
Замечательная открытка с голубем Ищите Бога
Красивая открытка Мира и здравия!
Храни вас всевышний
Потрясающая картинка Храни вас Бог
Бог дает надежду тем, кто мечтает
Божиих благословений! Господь Бог твой, да будет с тобою
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