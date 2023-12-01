Добрая открытка Мира на нашей планете!

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Храни, Господь, всех тех, кого люблю, всех тех, кто дорог в этой жизни очень
Великолепная открытка любви и веры
Открытка Да обратит Господь лицо Свое на тебя
Пока горит свеча и теплится лампада
Пусть ангел-хранитель будет всегда рядом
Поразительная открытка Храни тебя твой ангел
Пусть в вашем доме царит мир, покой и гармония!
Дай Господи моим друзьям любви и счастья
Вы можете не верить в Ангелов, но Ангелы верят в вас
Очень сильная молитва
Хорошая открытка Иди по следам Христа!
Храни Бог вас и близких
Открытка Если Бог с тобой, неважно кто против
Я снарядила ангела нежностью
Дай Бог вам тепла
Спасибо, Боже, за моих детей, за теплый дом, семью и друга
Храни Бог твою семью
Пусть мир Божий заполнит каждый уголок Вашего сердца
Желаю тебе оставить в сердце место для чуда
Ангел Хранитель
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