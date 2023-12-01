Музыкальная открытка С Днем Рождения сестре!Музыкальная открытка С Днем Рождения сестре!

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Добрая открытка Мира на нашей планете!

Picture добрая открытка мира на нашей планете!
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Picture храни, господь, всех тех, кого люблю, всех тех, кто дорог в этой жизни очень

Храни, Господь, всех тех, кого люблю, всех тех, кто дорог в этой жизни очень

Картинка великолепная открытка любви и веры

Великолепная открытка любви и веры

Postcard открытка да обратит господь лицо свое на тебя

Открытка Да обратит Господь лицо Свое на тебя

Картинка пока горит свеча и теплится лампада

Пока горит свеча и теплится лампада

Картинка пусть ангел-хранитель будет всегда рядом

Пусть ангел-хранитель будет всегда рядом

Picture поразительная открытка храни тебя твой ангел

Поразительная открытка Храни тебя твой ангел

Picture пусть в вашем доме царит мир, покой и гармония!

Пусть в вашем доме царит мир, покой и гармония!

Открытка дай господи моим друзьям любви и счастья

Дай Господи моим друзьям любви и счастья

Picture вы можете не верить в ангелов, но ангелы верят в вас

Вы можете не верить в Ангелов, но Ангелы верят в вас

Открытка очень сильная молитва

Очень сильная молитва

Picture хорошая открытка иди по следам христа!

Хорошая открытка Иди по следам Христа!

Картинка храни бог вас и близких

Храни Бог вас и близких

Picture открытка если бог с тобой, неважно кто против

Открытка Если Бог с тобой, неважно кто против

Открытка я снарядила ангела нежностью

Я снарядила ангела нежностью

Картинка дай бог вам тепла

Дай Бог вам тепла

Picture спасибо, боже, за моих детей, за теплый дом, семью и друга

Спасибо, Боже, за моих детей, за теплый дом, семью и друга

Картинка храни бог твою семью!

Храни Бог твою семью

Postcard пусть мир божий запомнит каждый уголок вашего сердца

Пусть мир Божий заполнит каждый уголок Вашего сердца

Picture желаю тебе оставить в сердце место для чуда

Желаю тебе оставить в сердце место для чуда

Картинка открытка ангел хранитель

Ангел Хранитель

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