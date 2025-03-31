Желаю в каждом доме такого гостя
Открытка пусть каждый день тебе приносит радость
Спаси нас, Христос, молитвами Пресвятой Богородицы
Пусть будет милость Божья над твоим домом
Мы не одни в пути, мы с Богом
Пускай Господь и Ангелы оберегают всех детей
Открытка пусть Господь хранит вас и оберегает
Слава Богу за всё
Я мира вам желаю и любви
Золотая открытка Спаси и сохрани нас Господь!
У Бога все вовремя. Так что учитесь ждать
В избытке Бог пусть даст тепла, здоровья и счастья
Замечательная открытка Храни нас, Господи
Картинка Благословений в присутствии Божьей близости
Пусть небо будет чистое
Чтоб мир вам стал кусочком рая
Приятная открытка Спаси и сохрани наших детей
Открытка мир вашему дому
Пусть ангелочек молится за вас
Открытка пусть Бог тебя благословляет