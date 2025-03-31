Открытки по темам

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Поздравление С Днем Рождения мужчине! Поздравление С Днем Рождения мужчине!

Пусть ангел тебя бережет. Всю жизнь тебя защищает

Picture пусть ангел тебя бережет. всю жизнь тебя защищает
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Желаю в каждом доме такого гостя

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Открытка пусть каждый день тебе приносит радость

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Спаси нас, Христос, молитвами Пресвятой Богородицы

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Пусть будет милость Божья над твоим домом

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Мы не одни в пути, мы с Богом

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Пускай Господь и Ангелы оберегают всех детей

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Открытка пусть Господь хранит вас и оберегает

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Слава Богу за всё

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Я мира вам желаю и любви

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Золотая открытка Спаси и сохрани нас Господь!

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У Бога все вовремя. Так что учитесь ждать

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В избытке Бог пусть даст тепла, здоровья и счастья

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Замечательная открытка Храни нас, Господи

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Картинка Благословений в присутствии Божьей близости

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Пусть небо будет чистое

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Чтоб мир вам стал кусочком рая

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Приятная открытка Спаси и сохрани наших детей

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Открытка мир вашему дому

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Пусть ангелочек молится за вас

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Открытка пусть Бог тебя благословляет