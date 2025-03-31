Дай Бог вам повод улыбаться
Храни вас Бог
Божья милость пусть будет с тобой!
Храни господь наших детей
Открытка Храни, Всевышний, всех детей и малышей
Пусть ангелочек Хранит тебя всегда
Радуйся благодатная
Если твоя жизнь в Божьей руке, ничто в ней не может быть ошибкой
Открытка Пусть Господь дает тебе силы каждый день!
Постучитесь в свое сердце молитвой
Заботливая открытка Носи Бога всегда в своем сердце
Храни нас, Господи, храни! Жить научи в ладу с собой
Красивая гиф-открытка Храни Вас Господь
Красивая открытка Господь! Храни наших детей!
Открытка пусть Господь дает силы
Утренняя молитва
Чувственная открытка Мира вам и добра!
Пусть Господь хранит вас от всяких невзгод. Мира вам и добра на долгие годы
Храни вас Бог от всех бед
Прекрасная картинка Благодать и мир вам