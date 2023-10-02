Бог дал молитву, чтобы нам иметь доступ к Его силе

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Как мало только верить в Бога, как важно верным быть ему
Ангел Хранитель
Сердцем молит созидателя
Христианская картинка со смыслом
Светлый ангел ты мой друг
Зимняя открытка Пусть во всем будет воля Божья и его помощь
Атмосферная гиф-открытка Храни Вас Бог
Я пожелать тебе хочу тебе тепла и света
Открытка Да наполнит Господь ваши сердца миром и радостью
Церковь христа пусть хранит ваши души
Самое сильное лекарство в мире - вера
Господи, храни наших детей
Пусть мир Божий заполнит каждый уголок Вашего сердца
Пусть Господь дает тебе силы и дарит счастливую судьбу
Желаю в каждом доме такого гостя
Моим родным и друзьям
Прощайте всех и ложитесь спать с чистым сердцем
Дай Бог душевных сил
Очаровательная гиф-открытка Ангелочек на счастье
Спасательный круг надежды находится в душе
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