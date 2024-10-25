Живая открытка Пусть Божья Матерь Вас оберегает!
Храни Бог твою семью
Прекрасная открытка Господь избрал тебя
Ты можешь не верить в Ангелов, но они верят в тебя
Божий свет
Картинка Матерь Божия сохрани моих родных и близких от бед и зла
У Бога каждому даны - свой путь, свой час и своя вера
Молимся за всех, кто управляет транспортом
Бог разрушает наши планы, когда видит, что эти планы могут разрушить нас
Открытка Храни от страшных ран и от болезней
Открытка Без веры погибну, с верой же вынесу все
Храни, Господь, всех тех, кого люблю, всех тех, кто дорог в этой жизни очень
Шикарная открытка Мира Вам и добра!
Благодари Бога за то, что он тебе дал и он даст больше
Открытка Пусть Господь дает тебе силы каждый день!
Храни тебя Господь
Храни господь наших детей
Храни нас, Господи, храни! Жить научи в ладу с собой
Красивая открытка Благослави вас Бог