Великолепная открытка с ангелом
Пусть Богородица хранит тебя
Светлый ангел ты мой друг
Пусть Божья Матерь Вас оберегает, от неприятных дней остерегает
Бог дал молитву, чтобы нам иметь доступ к Его силе
Спаси и сохрани тебя
Ангел Хранитель
Душа живет, пока Бог пребывает в ней своею благодатью
Золотая открытка Спаси и сохрани нас Господь!
У Бога каждому даны - свой путь, свой час и своя вера
Открытка пусть Ангел Хранитель будет рядом
Господь, вложи любовь в сердца людей
Желаю мира и счастья
Открытка Если Бог с тобой, неважно кто против
Чтоб с Господом в душе жилось и с верой все вам удалось
Пусть крепкая Господня рука охраняет Вас
Утром встал и помолился - на весь день благословился
Открытка пусть Ангел тебя хранит
Спаси и Сохрани
Открытка Мир и милосердие Божие да будет с вами