Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Открытка Лучше быть с Богом и быть осужденным этим миром

Picture открытка лучше быть с богом и быть осужденным этим миром
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Великолепная открытка с ангелом

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Пусть Богородица хранит тебя

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Светлый ангел ты мой друг

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Пусть Божья Матерь Вас оберегает, от неприятных дней остерегает

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Бог дал молитву, чтобы нам иметь доступ к Его силе

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Спаси и сохрани тебя

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Ангел Хранитель

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Душа живет, пока Бог пребывает в ней своею благодатью

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Золотая открытка Спаси и сохрани нас Господь!

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У Бога каждому даны - свой путь, свой час и своя вера

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Открытка пусть Ангел Хранитель будет рядом

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Господь, вложи любовь в сердца людей

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Желаю мира и счастья

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Открытка Если Бог с тобой, неважно кто против

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Чтоб с Господом в душе жилось и с верой все вам удалось

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Пусть крепкая Господня рука охраняет Вас

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Утром встал и помолился - на весь день благословился

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Открытка пусть Ангел тебя хранит

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Спаси и Сохрани

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Открытка Мир и милосердие Божие да будет с вами