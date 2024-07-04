Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Храни, вас Бог, всех тех, кто чутким сердцем умеет отзываться

Postcard храни, вас бог, всех тех, кто чутким сердцем умеет отзываться
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Пусть Господь всегда живет в Вашем сердце, в Вашем доме, в Ваших мыслях

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Я снарядила ангела нежностью

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Открытка Пусть крепкая Господня рука охраняет вас

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Божьей вам благодати и милости Господа нашего Иисуса Христа

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Пусть хранит друзей от бед

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Открытка Пусть Богородица оберегает ваших детей

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Пусть ангелочек хранит тебя всегда

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Прекрасная открытка Храни вас Господь и Матерь Божия

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Благосклонная и дружелюбная гиф-открытка Наш долг - молиться

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Мир вашему дому и вашей семье

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Только Господь знает, что творится в твоей душе на самом деле

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Хорошая картинка Достаток в дом

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Спаси нас, Христос, молитвами Пресвятой Богородицы

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Ты моя Мати, Царица Небесная, Ты мой Покров и Надежда моя

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Пусть ангел даст и свет и благость

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Мотивирующая гиф-открытка Будьте здоровы и Богом хранимы

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Господи, храни моих друзей

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Благодарю тебя, Господь, за то, что нас хранишь и любишь

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Картинка Любите жизнь и верьте в Бога!

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Дай Бог вам тепла