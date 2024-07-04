Пусть Господь всегда живет в Вашем сердце, в Вашем доме, в Ваших мыслях
Я снарядила ангела нежностью
Открытка Пусть крепкая Господня рука охраняет вас
Божьей вам благодати и милости Господа нашего Иисуса Христа
Пусть хранит друзей от бед
Открытка Пусть Богородица оберегает ваших детей
Пусть ангелочек хранит тебя всегда
Прекрасная открытка Храни вас Господь и Матерь Божия
Благосклонная и дружелюбная гиф-открытка Наш долг - молиться
Мир вашему дому и вашей семье
Только Господь знает, что творится в твоей душе на самом деле
Хорошая картинка Достаток в дом
Спаси нас, Христос, молитвами Пресвятой Богородицы
Ты моя Мати, Царица Небесная, Ты мой Покров и Надежда моя
Пусть ангел даст и свет и благость
Мотивирующая гиф-открытка Будьте здоровы и Богом хранимы
Господи, храни моих друзей
Благодарю тебя, Господь, за то, что нас хранишь и любишь
Картинка Любите жизнь и верьте в Бога!
Дай Бог вам тепла