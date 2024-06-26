Дай Боже мира и счастливых дней
Да хранят тебя ангелы всегда
Открытка пусть Господь хранит вас и оберегает
Чудесная и вдохновенная гиф-открытка Спаси и сохрани
Прекрасная гиф-открытка Божьей милости Вам
Открытка Лучше быть с Богом и быть осужденным этим миром
Красивая открытка с церковью
Анимационная открытка Божьей милости вам!
Милая летняя гиф-открытка Храни Господь всех детей
Замечательная открытка Храни вас Бог от бед и невзгод!
Ангела хранителя тебе
Пусть ангелочек хранит тебя всегда
Пусть во всем будет воля Божья и его помощь
Храни Бог вашу семью
Открытка Мы часто забываем Богу сказать: Спасибо, от души!
Пусть хранит Бог детей
Пусть жизнь будет полна света, а душа - покоя и Божьей благодати
За всё Тебя Господь благодарю
Храни Бог вас и близких
Пусть ангел твой, тебя оберегает