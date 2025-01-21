Храни, Господь, любимых мной людей. Оберегай их от беды
Открытка храни вас Бог
Боже дай мне силы выдержать
Пусть тебя окружают люди, в сердцах которых есть искорка Божья!
Открытка храни Господь моих друзей
Открытка Пусть Господь дает тебе силы каждый день!
Храни тебя Господь, мамочка
Знай, и летом, и зимой ангел твой всегда с тобой
Мира, добра, любви и счастья вам и вашим близким
Ангелочек для тебя, пусть хранит тебя всегда
Храни Бог вас и близких
Я снарядила ангела нежностью
Боже, дай нам только мира и удачных дней
Картинка Божьих благословений на день грядущий
Потрясающая картинка Храни вас Бог
Открытка храни Господь близких
Хорошая открытка Пусть Пресвятая Богородица защищает вас
Сердцем молит созидателя
Моему любимому ангелу
Желаю мира вашей семье