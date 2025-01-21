Желаю лучшего миропонимания
Милая открытка Пусть этот ангел тебя оберегает
Господи немного я прошу
Благодати тебе и Божьей милости в этот прекраный день!
Замечательная открытка Храни нас, Господи
Храни тебя Господь
Картинка Упавай на Господа и делай добро
Открытка храни Господь тебя и твоих близких
Пусть ангелы Хранят тебя всегда
Милая картинка Ангелочек на счастье и удачу
Хорошая открытка Пусть Ангел - Хранитель тебя бережет
Открытка да прибудет с Вами БОГ
Спасибо, Боже, за моих детей, за теплый дом, семью и друга
Пускай ангел всю жизнь хранит тебя
Как мало только верить в Бога, как важно верным быть ему
Храни тебя господь - моя хорошая
Прекрасная открытка Храни Господь наших детей
Неси свой крест
Храни вас Бог и мир вашему дому
Очень сильная молитва