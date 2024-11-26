Открытка храни Господь близких
В одно мгновение Бог может сделать то, на что обычно уходят годы
Открытка пусть Ангел твой тебя хранит
Милая открытка Пусть вас хранит ангел
Спасательный круг надежды находится в душе
Открытка Мир и милосердие Божие да будет с вами
Друзья мои храни вас Бог
Пусть крепкая Господня рука охраняет Вас от бед
Хорошая открытка Пусть ангел вас хранит
Пусть матерь божья вас хранит
Господь, храни всех матерей
Теплая и уютная гиф-открытка Спасибо, Господи
Не бойся, ты просто доверься! Отдай все Тому, кто сильней
Благодари Бога за то, что он тебе дал и он даст больше
Пусть Господь хранит вас долгие годы, оберегает
Пусть Бог тебя хранит
Неси свой крест
В избытке Бог пусть даст тепла, здоровья и счастья
Милая открытка с ангелами Благословенного дня
Ангелочек на удачу