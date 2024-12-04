Ангелочек осторожно посыплет счастье на твою судьбу
Господи, пошли моим друзьям счастья и здоровья
Сегодня всех врагов прости
Мира и счастья в ваш дом
Очаровательная гиф-открытка Божье слово - это огромная аптечка
Бог, лишь храни родных от напастей
Открытка Храни родных - мою любимую семью
Открытка храни Господь близких
Желаю лучшего миропонимания
Открытка мир вашему дому
Храни Господь Ваших Детей
Спаси и сохрани меня Господь
Теплая и уютная гиф-открытка Спасибо, Господи
Прекрасная открытка Богородица, спаси
Открытка да прибудет с Вами БОГ
Пусть в твоей душе царит мир, а в сердце - любовь!
Храни господь наших детей
Храни тебя Христос от всякого ненастья
Пусть ангелочек молится за вас
Пускай Господь и Ангелы оберегают всех детей