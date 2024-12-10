Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Благодарю тебя, Господь, за то, что есть и вечно будешь

Postcard благодарю тебя, господь, за то, что есть и вечно будешь
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