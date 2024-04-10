Изумительная открытка Да пребудет с Вами Бог
Открытка Благословение Божие всегда с тобой
Пусть в глазах у вас будет радость, в сердце любовь, за спиной крылья
Икона всех скорбящих
Пусть ангел-хранитель будет всегда рядом
Красивая открытка Храни Господь наших детей
Всех благ вам
Красивая открытка Храни, Всевышний, всех детей
Картинка Храни тебя Бог! Во все дни твоей жизни!
Храни Господь моих детей, храни всегда, везде, повсюду
Спасибо за то, что ты есть у меня
Пусть ангел хранит тебя всегда
Силу молитвы ничем не измерить
Красивая открытка Храни тебя твой Ангелок
Гиф-открытка с ангелочками Спаси и сохрани
Пусть ангелы всегда оберегают
Чувственная открытка Мира вам и добра!
Хорошая открытка Иди по следам Христа!
Храни тебя Господь
Картинка Божьих благословений на день грядущий