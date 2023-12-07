Красивая открытка Благослави вас Бог

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Пусть ангел хранит тебя всегда
Спасибо Богу за то что есть такие люди как ты
Мира и добра вам! Пусть Пресвятая Богородица хранит Ваш дом от бед!
Храни господь наших детей
В избытке Бог пусть даст тепла, здоровья и счастья
Пусть мир Божий заполнит каждый уголок Вашего сердца
Очаровательная гиф-открытка Ангелочек на счастье
Боже, подари счастье моим близким
Молимся за всех, кто управляет транспортом
Утром встал и помолился - на весь день благословился
Пусть ангел-хранитель будет всегда рядом
Пусть очистится душа
Бог, лишь храни родных от напастей
Милая открытка Пусть бережет тебя Господь
Пусть ангел даст и свет и благость
Дай Бог вам тепла
Хорошая открытка Божьей милости вам
Прекрасная открытка Будьте хранимы Богом
Спасибо господу за каждый прожитый день
Открытка Мир и милосердие Божие да будет с вами
Здравствуйте!
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