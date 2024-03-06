Если твоя жизнь в Божьей руке, ничто в ней не может быть ошибкой
Открытка Мир и милосердие Божие да будет с вами
Шикарная открытка Мира Вам и добра!
Пусть ангел даст и свет и благость
Дай вам Бог
Прощайте всех и ложитесь спать с чистым сердцем
Бог обращается к тем кто слушает его
Красивая гиф-открытка Храни Вас Господь
Христианская картинка со стихами
Проповедь Иисуса Христа - это священные слова
Храни тебя Господь
Живая открытка Царица Небесная Спаси и Сохрани
В избытке Бог пусть даст тепла, здоровья и счастья
Храни Тебя Господь
Завораживающая открытка Дай Бог вам мира, счастья и любви!
Замечательная открытка с голубем Ищите Бога
Пусть хранит друзей от бед
Чудесная открытка Те кто ходят с Богом, достигают цели
Храни вас всевышний
Открытка Господь дает победу тем, кто не теряет веру