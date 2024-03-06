Господь, храни родных людей
Я молюсь за вас, дорогие
Любовь, надежда, вера для души - отрада
Пусть ангелы Хранят тебя всегда
Спасибо за то, что ты есть у меня
Храни Господь моих детей, храни всегда, везде, повсюду
Храни Господь тебя и близких твоих
Прекрасная гиф-открытка Божьей милости Вам
Пусть сегодня в дверь Ангел войдёт
Спаси и Сохрани
Моим родным и друзьям
Пусть ангел твой, тебя оберегает
Новая картинка с ангелочком
Открытка Мы часто забываем Богу сказать: Спасибо, от души!
За день спасибо и за ночь, что силы есть все превозмочь
Бог дает надежду тем, кто мечтает
Спасибо Богу за то что есть такие люди как ты
Роскошная открытка Да благословит тебя Господь!
Желаю мира и счастья
Великолепная открытка любви и веры