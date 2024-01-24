Боже дай мне силы выдержать
Проповедь Иисуса Христа - это священные слова
Красивая религиозная открытка
Храни господь тебя дорогая
Открытка храни Господь тебя и твоих близких
Красивая религиозная открытка с голубем
Пусть ангел твой, тебя оберегает
Чарующая открытка Мира и добра! Храни вас Боже!
Желаю чтобы молитва душу грела
Пусть ангелочек хранит тебя всегда
Радуйся благодатная
Пусть матушка Богородица хранит тебя
Открытка пусть Господь хранит вас и оберегает
Очаровательная гиф-открытка Ангелочек на счастье
Прекрасная гиф-открытка Божьей милости Вам
Нежная открытка Радости и помощи Божьей!
Казанская икона на века. Лик Божией Матери
Да благословит нас Бог! Да прославят его все народы земли!
Господи, храни наших детей
Поразительная открытка Храни тебя твой ангел