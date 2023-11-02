Мирная анимационная открытка Божьей милости вам

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Зимняя православная открытка
Храни вас Бог
Храни вас Бог от бед
Картинка Картинка храни тебя Бог
Открытка Храни нас, Господи, пожалуйста, храни
Храни тебя Господь
Пусть твой ангел хранитель от беды защищает
Пусть ангел твой будет вечно рядом
Здоровья всем вашим близким
Чарующая открытка Мира и добра! Храни вас Боже!
Картинка Упавай на Господа и делай добро
Спаси и Сохрани
Пусть Господь дает тебе силы и дарит счастливую судьбу
Пусть Богородица хранит тебя
Открытка ангелочка ко сну
Дай Боже мира и счастливых дней
Открытка храни вас Бог
Ангел Хранитель
Пусть Бог счастья подарит
Пускай Господь и Ангелы оберегают всех детей
Здравствуйте!
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