Роскошная открытка Да благословит тебя Господь!
Пусть ангел твой, тебя оберегает
У Бога каждому даны - свой путь, свой час и своя вера
Великолепная открытка любви и веры
Желаю вам ДОБРА
Я молюсь за вас, дорогие
Иди по следам Христа!
Боже, подари счастье моим близким
Замечательная открытка с голубем Ищите Бога
Если упал - я тебя подниму. Если устал - я тебя обниму
Пусть сердце будет мягче духа, к чужой беде не будет глухо
Очаровательная открытка мира и здравия с пожеланиями
Господи немного я прошу
Великолепная открытка Да наполнит Господь ваши сердца миром
Спасательный круг надежды находится в душе
Анимационная открытка Храни Вас Господь
Картинка Пресвятая Богородица, молю! Храни всех тех, кого люблю
Желаю мира и счастья
Пусть господь тебя хранит от всех бед
Пусть правит доброта