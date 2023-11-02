Прощайте всех и ложитесь спать с чистым сердцем

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Храни господь наших детей
Православная открытка со стихами
Христианская картинка со стихами
Открытка Пусть Господь дает тебе силы каждый день
Благодари Бога за то, что он тебе дал и он даст больше
Храни тебя Бог, мама
Вы можете не верить в Ангелов, но Ангелы верят в вас
Великолепная открытка Да наполнит Господь ваши сердца миром
Храни тебя Христос от всякого ненастья
Впечатляющая гиф-открытка Пусть Ангел-хранитель оберегает вас
Бог дает надежду тем, кто мечтает
Открытка Да наполнит Господь ваши сердца миром и радостью
Ангелочка посылаю, пусть всегда вас охраняет
Хорошая картинка Да сохранит всех нас любовь Матери Божьей!
Береги всех наших любимых
Дай Бог вам повод улыбаться
Хорошая картинка Господи, спасибо за все, что ты дал
Заботливая открытка Носи Бога всегда в своем сердце
Милая картинка Ангелочек на счастье и удачу
Неси свой крест
Здравствуйте!
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