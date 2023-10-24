Открытка Ангела вам на всех путях ваших!

Код открытки для вставки на Форумы | Блоги
Желаю вам ДОБРА
Пусть жизнь будет полна света, а душа - покоя и Божьей благодати
Мирная анимационная открытка Божьей милости вам
Ангелочек осторожно посыплет счастье на твою судьбу
Шикарная открытка Мира Вам и добра!
Пусть крепкая Господня рука охраняет Вас от бед
Открытка Да наполнит Господь ваши сердца миром и радостью
Христианская картинка со стихами
Спасибо, Боже, за моих детей, за теплый дом, семью и друга
Прощайте всех и ложитесь спать с чистым сердцем
Красивая открытка Благослави вас Бог
Боже, дай нам только мира и удачных дней
Любовь, надежда, вера для души - отрада
Храни Тебя Господь
Церковь христа пусть хранит ваши души
Открытка Если Бог с тобой, неважно кто против
Великолепная открытка Да наполнит Господь ваши сердца миром
Пусть ангелочек Хранит тебя всегда
Пусть господь тебя хранит от всех бед
Храни господь наших детей
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