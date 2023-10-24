Музыкальная открытка С Днем Рождения сестре!Музыкальная открытка С Днем Рождения сестре!

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Бог раскрасил целый мир! Неужели он не сможет раскрасить твою жизнь

Postcard бог раскрасил целый мир! неужели он не сможет раскрасить твою жизнь
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Картинка есть пламя молитвы

Есть пламя молитвы

Picture поразительная открытка храни тебя твой ангел

Поразительная открытка Храни тебя твой ангел

Картинка красивая открытка храни тебя твой ангелок

Красивая открытка Храни тебя твой Ангелок

Picture утром встал и помолился - на весь день благословился

Утром встал и помолился - на весь день благословился

Postcard открытка да обратит господь лицо свое на тебя

Открытка Да обратит Господь лицо Свое на тебя

Picture храни господь моих детей, храни всегда, везде, повсюду

Храни Господь моих детей, храни всегда, везде, повсюду

Открытка пусть ангел твой будет вечно рядом

Пусть ангел твой будет вечно рядом

Postcard роскошная открытка да благословит тебя господь!

Роскошная открытка Да благословит тебя Господь!

Postcard пусть сердце будет мягче духа, к чужой беде не будет глухо

Пусть сердце будет мягче духа, к чужой беде не будет глухо

Picture открытка мы часто забываем богу сказать: спасибо, от души!

Открытка Мы часто забываем Богу сказать: Спасибо, от души!

Открытка сердцем молит созидателя

Сердцем молит созидателя

Картинка господь, храни всех матерей

Господь, храни всех матерей

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Пусть господь тебя хранит от всех бед

Picture картинка пресвятая богородица, молю! храни всех тех, кого люблю

Картинка Пресвятая Богородица, молю! Храни всех тех, кого люблю

Postcard храни вас ангел от всяких бед на много светлых, счастливых лет

Храни вас Ангел от всяких бед на много светлых, счастливых лет

Postcard пусть жизнь будет полна света, а душа - покоя и божьей благодати

Пусть жизнь будет полна света, а душа - покоя и Божьей благодати

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Бог по жизни тебя ведет. Укрепляет, оберегает

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Открытка ангелочка ко сну

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Красивая картинка Сохрани Господи от всякого зла

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Да благословит нас Бог! Да прославят его все народы земли!

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