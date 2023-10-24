Бог раскрасил целый мир! Неужели он не сможет раскрасить твою жизнь

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Есть пламя молитвы
Поразительная открытка Храни тебя твой ангел
Красивая открытка Храни тебя твой Ангелок
Утром встал и помолился - на весь день благословился
Открытка Да обратит Господь лицо Свое на тебя
Храни Господь моих детей, храни всегда, везде, повсюду
Пусть ангел твой будет вечно рядом
Роскошная открытка Да благословит тебя Господь!
Пусть сердце будет мягче духа, к чужой беде не будет глухо
Открытка Мы часто забываем Богу сказать: Спасибо, от души!
Сердцем молит созидателя
Господь, храни всех матерей
Пусть господь тебя хранит от всех бед
Картинка Пресвятая Богородица, молю! Храни всех тех, кого люблю
Храни вас Ангел от всяких бед на много светлых, счастливых лет
Пусть жизнь будет полна света, а душа - покоя и Божьей благодати
Бог по жизни тебя ведет. Укрепляет, оберегает
Открытка ангелочка ко сну
Красивая картинка Сохрани Господи от всякого зла
Да благословит нас Бог! Да прославят его все народы земли!
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