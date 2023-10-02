Спасательный круг надежды находится в душе

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Храни вас Бог от бед
Здоровья всем вашим близким
Спасибо господу за каждый прожитый день
Великолепная открытка с ангелом
Открытка храни Господь моих друзей
Пусть Господь хранит тебя и твоих близких
Мира, добра, любви и счастья вам и вашим близким
Хорошая открытка Божьей милости вам
Атмосферная гиф-открытка Храни Вас Бог
Красивая религиозная открытка с голубем
Пока горит свеча и теплится лампада
Хорошая открытка Пусть Ангел - Хранитель тебя бережет
Храни нас всевышний
Храни тебя Христос от всякого ненастья
Божий свет
Боже, подари счастье моим близким
В избытке Бог пусть даст тепла, здоровья и счастья
Пусть матушка Богородица хранит тебя
Храни тебя Господь
Христианская картинка со стихами
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