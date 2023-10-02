Бог по жизни тебя ведет. Укрепляет, оберегает

Код открытки для вставки на Форумы | Блоги
В избытке Бог пусть даст тепла, здоровья и счастья
Золотая открытка Спаси и сохрани нас Господь!
Доброжелательная открытка Господи, помилуй!
Прекрасная открытка Пусть этот ангел хранит тебя всегда!
Только в Боге успокаивается душа моя, от него спасение мое
Пусть мир Божий заполнит каждый уголок Вашего сердца
Пусть Бог хранит всех детей
Моему любимому ангелу
Пусть ангел хранит тебя всегда
Храни тебя Господь
Ангелочка посылаю, пусть всегда вас охраняет
Икона всех скорбящих
Открытка Мир и милосердие Божие да будет с вами
Открытка мир вашему дому
Я пожелать тебе хочу тебе тепла и света
Утром встал и помолился - на весь день благословился
Ангелочек для тебя, пусть хранит тебя всегда
Я снарядила ангела нежностью
Прекрасная какртинка Слава Богу за все
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