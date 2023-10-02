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Бог по жизни тебя ведет. Укрепляет, оберегает

Picture бог по жизни тебя ведет. укрепляет, оберегает
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Картинка в избытке бог пусть даст тепла, здоровья и счастья

В избытке Бог пусть даст тепла, здоровья и счастья

Postcard золотая открытка спаси и сохрани нас господь!

Золотая открытка Спаси и сохрани нас Господь!

Picture доброжелательная открытка господи, помилуй!

Доброжелательная открытка Господи, помилуй!

Postcard прекрасная открытка пусть этот ангел хранит тебя всегда!

Прекрасная открытка Пусть этот ангел хранит тебя всегда!

Picture только в боге успокаивается душа моя, от него спасение мое

Только в Боге успокаивается душа моя, от него спасение мое

Postcard пусть мир божий запомнит каждый уголок вашего сердца

Пусть мир Божий заполнит каждый уголок Вашего сердца

Картинка пусть бог хранит всех детей

Пусть Бог хранит всех детей

Картинка моему любимому ангелу

Моему любимому ангелу

Открытка пусть ангел хранит тебя всегда!

Пусть ангел хранит тебя всегда

Открытка открытка храни тебя господь

Храни тебя Господь

Открытка ангелочка посылаю, пусть всегда вас охраняет

Ангелочка посылаю, пусть всегда вас охраняет

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Икона всех скорбящих

Postcard открытка мир и милосердие божие да будет с вами

Открытка Мир и милосердие Божие да будет с вами

Открытка творец мой, дари мне блаженство

Открытка мир вашему дому

Картинка я пожелать тебе хочу тебе тепла и света

Я пожелать тебе хочу тебе тепла и света

Picture утром встал и помолился - на весь день благословился

Утром встал и помолился - на весь день благословился

Картинка храни тебя господь!

Храни тебя Господь

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Ангелочек для тебя, пусть хранит тебя всегда

Открытка я снарядила ангела нежностью

Я снарядила ангела нежностью

Picture прекрасная какртинка слава богу за все

Прекрасная какртинка Слава Богу за все

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