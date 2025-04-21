Открытки по темам

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Музыкальная открытка С Днем Рождения сестре! Музыкальная открытка С Днем Рождения сестре!

С Библией следует делать две вещи: верить в нее и жить ею

Postcard с библией следует делать две вещи: верить в нее и жить ею
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Пусть ангел-хранитель будет всегда рядом

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Открытка храни Господь моих детей

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Желаю мира и счастья

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Дай Бог вам тепла

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Храни, Господь, родных людей. Всех тех, кто сердцу очень дорог

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Храни вас Бог друзья

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Пусть Господь хранит вас от всяких невзгод. Мира вам и добра на долгие годы

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Религиозная картинка со стихами

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Открытка пусть Ангел твой тебя хранит

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Пусть ангел тебя бережет. Всю жизнь тебя защищает

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Пусть сердце будет мягче духа. К чужой беде не будет глухо

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