Господи, дай сил тому, у кого трудности
Только пусть живут те, кого люблю
Господи, пошли моим друзьям счастья и здоровья
Открытка храни Господь близких
Пусть ангелы всегда оберегают
Пусть ангел-хранитель будет всегда рядом
Открытка храни Господь моих детей
Желаю мира и счастья
Дай Бог вам тепла
Храни, Господь, родных людей. Всех тех, кто сердцу очень дорог
Храни вас Бог друзья
Пусть Господь хранит вас от всяких невзгод. Мира вам и добра на долгие годы
Религиозная картинка со стихами
Открытка пусть Ангел твой тебя хранит
Пусть ангел тебя бережет. Всю жизнь тебя защищает
Пусть сердце будет мягче духа. К чужой беде не будет глухо
Храни вас Бог от бед и от несчастий. Здоровья Вашим близким и родным
Храни всех Бог
Очаровательная гиф-открытка Храни вас Бог
Потрясающая открытка Иконы Божией Матери