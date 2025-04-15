Благодати тебе и Божьей милости в этот прекраный день!
Пусть Богородица хранит тебя
Пусть никакие греховные помыслы не настигнут вас!
Впечатляющая гиф-открытка Пусть Ангел-хранитель оберегает вас
Красивая открытка с подсолнухами Доверяйте Богу
Прощайте всех и ложитесь спать с чистым сердцем
Прошу я у Бога прощения
Великолепная открытка Да наполнит Господь ваши сердца миром
Пусть будет МИР на всей ЗЕМЛЕ
Господи, храни наших детей
Анимационная открытка молитва ангелу хранителю
Ангелочки на удачу
Мир вашему дому и вашей семье
Не бойся, ты просто доверься! Отдай все Тому, кто сильней
За день спасибо и за ночь, что силы есть все превозмочь
Пусть ангелы Хранят тебя всегда
Сердцем молит созидателя
Душевная гиф-открытка Мир Вашему дому
Красивая религиозная открытка с голубем
В одно мгновение Бог может сделать то, на что обычно уходят годы