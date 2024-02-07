Открытка Если Бог с тобой, неважно кто против
Великолепная открытка Да наполнит Господь ваши сердца миром
Пусть вера будет в помощь всегда
Силу молитвы ничем не измерить
Пусть хранит друзей от бед
Молимся за всех, кто управляет транспортом
Пусть крепкая Господня рука охраняет Вас от бед
Очаровательная открытка Храни Господь всех детей
Пусть правит доброта
Красивая картинка Мир вам!
Храни тебя Господь
Пусть господь тебя хранит от всех бед
Пусть матерь божья вас хранит
Впечатляющая гиф-открытка Пусть Ангел-хранитель оберегает вас
Прекрасная открытка Будьте хранимы Богом
Пусть твой ангел хранитель от беды защищает
Храни Бог твою семью
Приятная открытка Дай Бог любви нам и тепла!
Открытка пусть Богородица хранит вас и вашу семью
Мира, добра, любви и счастья вам и вашим близким