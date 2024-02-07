Приятная гиф-открытка Храни Господь всех детей
Открытка Мир и милосердие Божие да будет с вами
Бог разрушает наши планы, когда видит, что эти планы могут разрушить нас
Открытка Пусть Господь дает тебе силы каждый день!
Пусть Бог тебя бережет
Ангел Хранитель
Если упал - я тебя подниму. Если устал - я тебя обниму
Да благословит Господь вашу семью, ваш дом и всю вашу жизнь
Молимся за всех, кто управляет транспортом
Пусть крепкая Господня рука охраняет Вас от бед
Потрясающая картинка Храни вас Бог
Дай Бог вам повод улыбаться
Светлый ангел ты мой друг
Храни тебя Господь, мамочка
Церковь христа пусть хранит ваши души
Пусть ваши добрые дела, творимые во имя Господа, вдохновляют окружающих
Ты можешь не верить в Ангелов, но они верят в тебя
Ангелочка посылаю, пусть всегда вас охраняет
Желаю мира вашей семье
Пусть будет МИР на всей ЗЕМЛЕ