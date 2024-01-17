Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Хорошая открытка Пусть Пресвятая Богородица защищает вас

Picture хорошая открытка пусть пресвятая богородица защищает вас
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Дай всем Боже, только мира и удачных дней

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Прошу Господь, благослови ту женщину что мамою зовется

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Господь, храни от всех напастей

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Живая открытка Да благословит нас Бог!

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Здоровья всем вашим близким

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Помолюсь за тебя небесам

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Мира, добра, любви и счастья вам и вашим близким

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Желаю в жизни больше терпения, любви, добра и искренности

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Приятная открытка Дай Бог любви нам и тепла!

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Милая открытка Пусть вас хранит ангел

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Бог обращается к тем кто слушает его

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Ангела хранителя тебе

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Красивая открытка Пусть Господь дает тебе силы каждый день

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Красивая открытка Господи, помилуй моего ребенка

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Мы не одни в пути, мы с Богом

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Ангел мой, пойдем со мной! Ты впереди, я за тобой

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Христианская картинка со стихами

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Пусть ваши добрые дела, творимые во имя Господа, вдохновляют окружающих

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Картинка Упавай на Господа и делай добро

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Спаси и сохрани тебя