Дай всем Боже, только мира и удачных дней
Прошу Господь, благослови ту женщину что мамою зовется
Господь, храни от всех напастей
Живая открытка Да благословит нас Бог!
Здоровья всем вашим близким
Помолюсь за тебя небесам
Мира, добра, любви и счастья вам и вашим близким
Желаю в жизни больше терпения, любви, добра и искренности
Приятная открытка Дай Бог любви нам и тепла!
Милая открытка Пусть вас хранит ангел
Бог обращается к тем кто слушает его
Ангела хранителя тебе
Красивая открытка Пусть Господь дает тебе силы каждый день
Красивая открытка Господи, помилуй моего ребенка
Мы не одни в пути, мы с Богом
Ангел мой, пойдем со мной! Ты впереди, я за тобой
Христианская картинка со стихами
Пусть ваши добрые дела, творимые во имя Господа, вдохновляют окружающих
Картинка Упавай на Господа и делай добро
Спаси и сохрани тебя