Завораживающая открытка Дай Бог вам мира, счастья и любви!
Ты моя Мати, Царица Небесная, Ты мой Покров и Надежда моя
Храни Бог твою семью
Неси свой крест
Пусть ангелы Хранят тебя всегда
Пусть жизнь будет полна света, а душа - покоя и Божьей благодати
Пусть ангелочек Хранит тебя всегда
Ангелочка посылаю, пусть всегда вас охраняет
Красивая открытка Мира и здравия!
Пусть ангелочек молится за вас
Открытка пусть Матерь Божья Вас хранит
Прошу Господь, благослови ту женщину что мамою зовется
Пусть Господь хранит тебя и твоих близких
Открытка Мы часто забываем Богу сказать: Спасибо, от души!
Пусть сердце будет мягче духа, к чужой беде не будет глухо
Прекрасная открытка Храни вас Господь и Матерь Божия
Хорошая открытка Пусть Пресвятая Богородица защищает вас
Пока горит свеча и теплится лампада
Очаровательная гиф-открытка Храни вас Бог
Здоровья всем вашим близким