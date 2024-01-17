Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Живая открытка Пусть Ангел тебя хранит

Postcard живая открытка пусть ангел тебя хранит
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Завораживающая открытка Дай Бог вам мира, счастья и любви!

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Ты моя Мати, Царица Небесная, Ты мой Покров и Надежда моя

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Храни Бог твою семью

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Неси свой крест

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Пусть ангелы Хранят тебя всегда

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Пусть жизнь будет полна света, а душа - покоя и Божьей благодати

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Пусть ангелочек Хранит тебя всегда

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Ангелочка посылаю, пусть всегда вас охраняет

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Красивая открытка Мира и здравия!

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Пусть ангелочек молится за вас

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Открытка пусть Матерь Божья Вас хранит

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Прошу Господь, благослови ту женщину что мамою зовется

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Пусть Господь хранит тебя и твоих близких

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Открытка Мы часто забываем Богу сказать: Спасибо, от души!

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Пусть сердце будет мягче духа, к чужой беде не будет глухо

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Прекрасная открытка Храни вас Господь и Матерь Божия

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Хорошая открытка Пусть Пресвятая Богородица защищает вас

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Пока горит свеча и теплится лампада

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Здоровья всем вашим близким